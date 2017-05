Em Senador Guiomard, Polícia Militar frustra assalto com reféns

15/05/2017

Policiais militares do município de Senador Guiomard frustraram na noite deste domingo, 14, um roubo com reféns. Na ação um assaltante foi capturado e duas armas de fogo foram apreendidas.

A guarnição foi acionada via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para atender ocorrência de roubo em andamento em uma residência, localizada no bairro da Democracia.

Ao chegar ao local dois assaltantes fugiram, mas Márcio da​ Silva Xavier, 29 anos, acabou preso. A família estava em um dos cômodos da casa.

Ainda segundo os militares, o trio estava se preparando para levar a caminhonete da família e vários objetos de valor para a Bolívia.

Na abordagem dois agentes conseguiram fugir, mas abandonaram uma escopeta calibre 20 com um cartucho. Com Márcio Xavier, preso, foi apreendida a outra escopeta calibre 20 com um cartucho intacto. Os policiais ainda apreenderam 16 tabletes de maconha.

O autor foi encaminhado para Delegacia Geral do município para serem tomadas as providências cabíveis ao caso.