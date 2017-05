Desatualizados há anos, relatórios do Dnit ainda alertam para travessia de balsa em viagem pela BR 364

Da redação ac24horas - 15/05/2017 10:30:01

Os relatórios sobre as rodovias federais no Acre, especialmente a BR 364, estão há quase dez anos completamente desatualizados no portal do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Um dos relatórios, de condições das rodovias, diz que o trecho entre a comunidade do Bom Futuro até o Rio Liberdade, em Tarauacá, há “travessia de balsa”, sistema que foi extinto há vários ao longo de toda a BR 364 em território acreano.

Ainda no relatório de condições das rodovias, o Dnit recomenda aos motoristas adiarem a viagem para o mês de julho no trecho adiante de Sena Madureira (sentido Cruzeiro do Sul). Julho é quando começa a estiagem no Acre.

Apesar da imensa dificuldade de tráfego devido aos atoleiros e muitos inconvenientes, as viagens não são interrompidas mesmo sob as rigorosas chuvas de inverno.