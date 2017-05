Deputado Rocha é o parlamentar do Acre melhor avaliado em ranking nacional de desempenho político

Da redação ac24horas - 15/05/2017 10:32:56

Os parlamentares do Acre não estão se saindo muito bem nas avaliações de desempenho. O portal Políticos (www.politicos.org.br), por exemplo, mostra que o deputado acreano melhor avaliado é o Major Rocha, que ocupa apenas a 117ª posição no ranking nacional de atuação parlamentar. Para fazer a avaliação, o portal aplica nota 200 a todos os políticos. Essa nota pode aumentar ou diminuir à medida em que vão sendo computados as variáveis (presença nas sessões, utilização dos privilégios, participação pública, processos judiciais, qualidade legislativa e outros). Levando em conta as variáveis, o Major Rocha terminou com 392 pontos. Alan Rick é o segundo colocado, na posição 131. O último é César Messias, na 200ª posição e apenas 48 pontos.

Quando se leva em conta apenas o Senado Jorge Viana lidera em nível regional mas de 82 senadores ele está na posição 53 no ranking nacional. Petecão vem a seguir e Gladson Cameli é o último com 116 pontos e posição de número 70. “Nossa meta é oferecer informação para ajudar de forma objetiva as pessoas a votarem melhor. Somos um site particular criado por dois administradores de empresa. Não somos filiados a nenhum partido político ou grupo de interesse”, diz o portal.

No ranking nacional geral, os senadores Ronaldo Caiado e Ana Amélia, e o deputado federal Fábio Sousa, são os três que mais se destacam.