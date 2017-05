Crimes hediondos registrados no Acre serão investigados pela polícia civil

Da redação ac24horas - 15/05/2017 11:25:17

A Polícia Civil vai cumprir com sua missão institucional, e informou te reiniciado a investigação de ao menos três crimes hediondos que foram registrados no Acre, nos últimos 15 dias. As mortes ocorreram nos bairros Jarbas Passarinho, Vila Caquetá, em Porto Acre, e em Rio Branco, na Estrada Transacreana.

Um dos casos investigados é o da morte da jovem, Eldalia da Silva Alcântara, de 22 anos, assassinada a tiros em uma residência localizada no Ramal do Curika, região da Transacreana. O crime teria sido cometido por dois homens em uma motocicleta.

No caso de Gileade Ferreira de Alencar, 23 anos, morto a tiros na Rua Buritis, do bairro Jardas Passarinho, o delegado informou que o crime possivelmente tenha sido motivado pela guerra entre as facções criminosas, já que a vítima vinha recebendo ameaças e foi assassinada com características de execução.

O último crime aconteceu na Vila Caquetá, em Porto Acre. A vítima, José Welligton de Souza da Silva, segundo o delegado, morreu em decorrência de uma parada cardíaca após ser agredido por dois homens durante um desentendimento.