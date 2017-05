Após devassa, varredura termina com celulares apreendidos no FOC

Da redação ac24horas - 15/05/2017 11:07:50

Um ação surpresa foi realizada nas celas do Francisco d’Oliveira Conde, o maior complexo prisional do estado, que fica em Rio Branco. Ao todo, após a vasculha nas celas, foram apreendidos 50 celulares, 25 facas, além de dezenas de estoques, armas brancas caseiras, feitas com pedações de objetos do presídio.

Segundo o delegado Pedro Resende, os trabalhos ocorreram nas celas dos pavilhões J, L e ainda na ala feminina do complexo. Dois detentos foram relacionados nos flagrantes de tráfico de drogas. Outros quatro, segundo a polícia, também foram levados às Delegacia de Flagrantes por ameaçar policiais.