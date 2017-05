Secretário Emylson Farias abre pré-campanha pregando pacificação social e amor ao próximo

Da redação ac24horas - 14/05/2017 12:15:42

Apresentado como pré-candidato ao governo do Acre pelo PDT, o secretário de Segurança Pública Emylson Farias começou a pregar a “conciliação e pacificação” da sociedade. “Não é o caso de afirmar que todos os conflitos podem ser resolvidos pelo diálogo, mas o fato é que nos esquecemos do diálogo e preferimos nos guiar pelos caminhos da disputa”, diz ele no artigo Conciliar é o melhor caminho, publicado neste domingo, 14.

No encerramento do artigo, Emylson propõe ações conciliadoras baseadas no amor ao próximo, mais um desafio a ser superado no caminho da paz social. “a busca da cultura de paz, a retomada de valores de convivência fraterna e a valorização do amor ao próximo são os desafios que se colocam neste mundo cada vez mais complexo, dinâmico e volátil”, diz ele.