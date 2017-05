Quatro detentos tentam fugir do presídio Francisco D’Oliveira Conde, mas são impedidos por agentes

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 14/05/2017 21:21:48

Quatro detentos do pavilhão C do presídio Francisco D’ Oliveira Conde tentaram fugir no começo da noite deste domingo, 14, mas foram impedidos por agentes penitenciários.

De acordo com um agente que atendeu a ocorrência, os presos passaram por um buraco entre a cela e parte de fora do alojamento e quando chegavam ao muro da penitenciária foram detidos.

Os detentos estavam com estoques e uma corda artesanal (teresa) que usariam para a fuga e quando foram abordados reagiram e tentaram fazer agentes de reféns, mas não conseguiram. Os agentes penitenciários usaram armas não letais para impedir a continuidade da ação dos presos.