Marcha Para Jesus teve Alan e Marcus de joelhos em oração e políticos “marchando”

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 14/05/2017 12:42:18

Com balões brancos nas mãos, como símbolo da paz, o prefeito de Rio Branco, Marcus Viana, e o deputado federal Alan Rick, se ajoelharam no palco de show da Marcha Para Jesus e receberam uma oração de um grupo de líderes evangélicos. A marcha foi realizada ontem em Rio Branco e reuniu milhares de pessoas no 2º Distrito da capital.

Proferindo textos bíblicos, a apóstola Dayse Costa, que conduziu a oração pelas autoridades, salientou que “a igreja é parceira de governos” e acrescentou que “o papel do povo de Deus é honrar todos os que estão vestidos de autoridade pra que o Senhor nos alcance, pra que o Senhor nos use, pra que o Senhor mude até leis em função do seu povo”, disse.

“Nós somos parceiros de governos, irmãos, seja ele que partido for. Eles entram na área política e nós entramos na área espiritual. Eles arrumam ruas, eles arrumam escolas, mas ele arrumam o aspecto físico, mas a transformação do ser humano é um aspecto espiritual”, afirmou a apóstola, que segurou um balão na mão com uma pequena bandeira do Acre.



A presença de políticos na Marcha Para Jesus

O prefeito Marcus Alexandre Viana, os deputados estaduais petistas Ney Amorim e Jonas Lima e o deputado federal Alan Rick (por enquanto no PRB) foram os políticos presentes na Marcha Para Jesus. Eles fizeram todo percusso da marcha pela Via Chico Mendes até a Arena da Floresta acompanhados de assessores.

Já assíduo no evento, o prefeito lembrou que a igreja desempenha um importante papel social na cidade.

“É a sétima ou sexta marcha que venho. Sou cristão e acho que a igreja desempenha um papel fundamental na sociedade. E eu venho acompanhar mais este ano com muita alegria mais esse momento de oração pela cidade”



Ney Amorim destacou a presença da juventude na Marcha Para Jesus. “Quando você vê a quantidade de jovens nesse evento você observa a importância da igreja na vida da juventude, ainda quando a gente está discutindo o problema da criminalidade e tem muito jovem num caminho errado. E eu tenho absoluta certeza que as igrejas cumprem um papel fundamental no resgate da juventude.”

Alan Rick caminhou ao lado da esposa Michele. Ele também salientou a importância da igreja na restauração de famílias e consequentemente na vida social.

“Eu acho que a igreja tem uma importância muito grande na restauração de casamentos, na construção e reconstrução de famílias. A igreja tem um papel muito forte e ajuda o governo a ter um caminho melhor. É um movimento simbólico, é o povo de Deus dizendo que o Acre é do Senhor Jesus.”