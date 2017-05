Iteracre divulga chamada para entrevista de seleção para contratação temporária

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA) e o Instituto de Terras do Acre (Iteracre), divulgaram nesta sexta-feira (12) a convocação dos candidatos para a entrevista relacionada à contratação temporária de profissionais de nível médio e superior. A lista dos convocados, os horários e locais de cada entrevista podem ser consultados no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) desta sexta-feira, edição Nº 12.050, páginas 32-33.

As vagas são para Agente Administrativo (3) Arquiteto (1) Assistente Social (1) Engenheiros Agrônomo (4) e Florestal (5). Os salários variam de R$ 6.824,40 para os engenheiros, R$ 2.681,27 para os assistentes sociais e R$ 1.157,10 para os agentes administrativos.

Os candidatos deverão comparecer aos locais de entrevistas munidos de documentos originais de identificação, no prazo de validade. Quem não comparecerem será automaticamente excluído. A Entrevista será realizada em sessão pública, com duração de até quinze minutos por candidato.

Os candidatos poderão obter mais informações junto ao Iteracre por meio do telefone (68) 3215-4143 ou ainda junto a Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA, por meio do telefone (68) 3215-4031 ou por meio do endereço eletrônico: concursos.sga@ac.gov.br.

AGENTE ADMINISTRATIVO: Rio Branco, Iteracre; Rua Benjamin Constant – 856 – Centro; data: 19/05/2017. Sala 01. Das 08h15min às 16h30min

ARQUITETO: Rio Branco, Iteracre; Rua Benjamin Constant – 856 – Centro; data: 19/05/2017. Sala 02. Das 08h15min às 10h15min

ASSISTENTE SOCIAL: Rio Branco, Iteracre; Rua Benjamin Constant – 856 – Centro; data: 19/05/2017. Sala 02. Das 14h15min às 16h15min.

ENGENHEIRO AGRONÔMO: Rio Branco, Iteracre; Rua Benjamin Constant – 856 – Centro; data: 19/05/2017. Salas 03 e 04. Das 08h00min às 17h45.

ENGENHEIRO FLORESTAL: Rio Branco, Iteracre; Rua Benjamin Constant – 856 – Centro; data: 19/05/2017.Sala 04. Das 10h00 às 17h45.