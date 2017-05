Abaixo-assinado pedindo anulação do concurso da Polícia Civil tem 978 apoiadores na internet

Da redação ac24horas - 14/05/2017 21:50:08

Circula pelas redes sociais um documento ´abaixo-assinado´ que, segundo sua autora, Juliana Dall Agnol, será entregue ao Ministério Público do Acre com assinaturas de pessoas que exigem a anulação do concurso da Polícia Civil do Acre. Até às 17h deste domingo, 14, o abaixo assinado já reunia 978 assinaturas, faltando apenas 22 para completar a meta da mobilização -1.000 assinantes.

O documento lista supostas irregularidades no certame para justificar o pedido. “Três candidatos autorizados a realizarem a prova em locais distindos de sua inscrição; desrespeitando o Edital 01-2017 que afirma ” Não haverá aplicação de prova fora do horário , data e local pré estabelecido” e “o desrespeito aos lugares marcados na sala 84 da Uninorte. onde a coordenadora autorizou os alunos a mudarem de lugar e consequentemente, alunos com provas do mesmo tipo, realizarem o exame lado a lado”, cita o documento.

O abaixo-assinado está hospedado no portal Change (www.change.org).