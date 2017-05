Uma arma de fogo apreendida a cada 2 dias em Sena Madureira

Da redação ac24horas - 13/05/2017 15:30:46

Uma das cidades que mais tem registrado ocorrências relacionadas à guerra de facções é Sena Madureira. Ali, a polícia apreende drogas e armas com uma rotina só vista nas duas maiores cidades do Acre, Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Neste final de semana, por exemplo, a Polícia Militar divulgou um balanço que confirma essa tendência: neste ano já foram apreendidas 84 armas de fogo -cinco apenas nas últimas 48 horas. E duas delas, revólveres 38, estavam em posse de atiradores no bairro Bom Sucesso.

Em Sena, praticamente vem sendo apreendida uma arma a cada dias dias. O número não leva em conta a apreensão de armas brancas.

Armas, certa quantidade de droga e munição foram apreendidos junto com os atiradores que haviam ferido um homem pouco antes da chegada da PM. A polícia não tem dúvida quanto à semelhança das ocorrências envolvendo a guerra do sindicato do crime no Acre.

A presença de um presídio, a proximidade com a capital e a ligação fluvial com regiões remotas do Peru explicam o panorama de violência em Sena.