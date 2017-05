Reforçado, Atlético vai em busca do bi diante do Rio Branco FC

Álvaro Miguéis conta com o retorno do meia Polaco e do atacante Careca, além de ter a disposição o também atacante Eduardo.

Atual campeão, o Galo do II distrito quer o bi campeonato para compensar o jejum de 25 anos encerrado no ano passado e conta com reforços para a decisão de hoje as 17 horas na Arena da Floresta, contra o Rio Branco.

Na casa do Estrelão, a palavra é cautela. Com a vantagem do empate, embora nem jogadores nem a comissão técnica tenham admitido abertamente que irão jogar em função desse resultado, o time sabe que vai enfrentar um adversário qualificado, perigoso e que costuma marcar gols até os 20 minutos de jogo.

O técnico Paulo Roberto pode promover a entrada do meia Giovani e do zagueiro Cris, mas nao adiantou a escalação titular. O atacante Romário, autor do gol da vitoria, disse está mais entrosado com os companheiros e promete dar muito trabalho á defesa do Galo.

Josimar Almeida apita o jogo que começa as 17hs na Arena da Floresta, em Rio Branco.

Ingressos: R$ 200 (inteira), R$ 10,, (meia)