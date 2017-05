Prefeitura não cede tendas e Colônia de Pescadores adia inauguração de laboratório de informática

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 13/05/2017 16:06:22 Corresponde no Vale do Juruá

Apesar de se comprometer a disponibilizar as tendas que abrigariam neste sábado, 13, os convidados da Colônia de Pescadores de Cruzeiro do Sul para a inauguração do seu laboratório de informática, a gestão do prefeito Ilderlei Cordeiro (PMDB) não honrou com o compromisso. O resultado é que o evento – que contaria com a presença do senador Gladson Cameli (PP), da deputada federal Jessica Sales (PMDB) e do próprio Ilderlei – teve de ser adiado.

Em contato com o presidente da entidade, o vereador Elenildo da Pesca (PP), ele minimizou o acontecimento. “A prefeitura é nossa parceira, e vai se encarregar de fornecer os instrutores dos cursos que disponibilizaremos em breve”, afirmou.

Já a fonte que responsabilizou o poder público municipal pelo cancelamento da festa acredita que, a exemplo da negligência demonstrada para com a classe dos pescadores profissionais, a parceria poderá naufragar pela ineficiência da atual administração de Ilderlei.

Procurada, a assessoria de imprensa da prefeitura cruzeirense não se manifestou sobre o assunto.



Iniciativa inédita

Os dez computadores que compõem o laboratório de informática da Colônia de Pescadores de Cruzeiro do Sul foram adquiridos com patrocínio do Banco do Brasil, e serão destinados a capacitar pessoas de baixa renda através de cursos como o de web designer, informática kids, desenhista de construção civil, operador de microcomputador e pré-Enem. Todos gratuitos.

Segundo Elenildo, o projeto concorreu com centenas de outros de todo o Brasil e foi contemplado por sua importância social. Ainda que os cursos tenham sido abertos à sociedade cruzeirense, pescadores profissionais e seus familiares ganharam prioridade no momento das inscrições, que se encerraram no dia 25 de abril.

A iniciativa é inédita no Acre entre as associações de pescadores. E a de Cruzeiro do Sul é a única instituição que vai oferecer aulas para os candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio.