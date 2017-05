Paródia de série da Netflix ironiza sumiço de jovem que deixou livros criptografados em Rio Branco

Da redação ac24horas - 13/05/2017 15:58:42

Com Diário de Pernambuco

A série 13 reasons why, da Netflix, ganhou uma versão brasileira em uma paródia elaborada no canal do youtuberIgor Melo. Intitulado 13 reasons Acre, o vídeo faz referência ao misterioso sumiço do jovem Bruno Borges, que desapareceu no estado, no dia 27 de março passado, deixando em seu quarto diversos livros criptografados e uma estátua do filósofo Giordano Bruno, intrigando o país.

O trabalho, publicado nesta quarta-feira (10), acumula pouco mais de 56 mil visualizações no YouTube. As imagens reproduzem cenas do primeiro episódio da série, nas quais Clay Jensen recebe em casa uma caixa contendo as fitas deixadas por Hannah Baker após se suicidar. “Oi, é o Bruno. Bruno Pinto. Aquele menino que sumiu no Acre. Você deve estar se perguntando por que eu gravei isso em fitas K7, sendo que aqui no Acre acabou de chegar uma tecnologia mais avançada, o Discman”, ironiza o vídeo.

“Espero que alguém o encontre”, diz o protagonista em um momento. “Mas, para encontrá-lo, é preciso encontrar o Acre primeiro”, diz uma amiga a ele. “Dizem que eu fui engolido por um dinossauro, mas todos sabem que isso não passou de um boato. Afinal, dinossauros foram extintos por aqui”, diz a voz do menino desaparecido. Apesar das polêmicas envolvendo 13 reasons why, a produção da Netflix foi renovada para uma segunda temporada.

Assista ao vídeo: