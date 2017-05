Ousado, Atletico goleia e leva o nome campeonato estadual

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

O Atlético Acreano fez tudo que precisa para arrancar o bi campeonato e contou com a falta de visão do técnico do Rio Branco, Paulo Roberto , para festejar a vitória é o título da temporada 2017.

O Galo entrou em campo precisando vencer por dois gols de diferença, saiu atrás do placar,.mas teve competência para enfiar 3×1 no Estrelao e confirmar a boa campanha que fez no campeonato.

O Rio Branco jogou de igual pra até aos 35 minutos do segundo tempo, quando a história do jogo mudou.

Gustavo Xuxa, cobrando pênalti abriu o placar para o Estrelao no primeiro tempo.

Veio a erosão final e mesmo que sofresse o empate, o Rio Branco ainda ficava com o título.

Numa falha da defesa estrelada, a bola sobrou para Leandro empatar.

O Galo não recuou. Adiantou a marcação e foi aí que as medidas do técnico Paulo Roberto, do Estrelao, fizeram a diferença, em desfavor do Mais Querido.

Ele sacou o atacante Romário, o time recuou e tomou dois gols em cinco minutos.

O primeiro com Eduardo é o segundo aos 42 com o lateral Alfredo.

Com 3×1 o Galo só administrou o resultado e confirmou o bi campeonato.

Agora as duas equipes voltam às atenções para a série D. O Galo jogo no Amapá. O Rio Branco recebe o São Raimundo (RR), no próximo domingo (22) , na Arena da Floresta.