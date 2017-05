Marcha Para Jesus reúne 15 mil em Rio Branco

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 13/05/2017 18:36:50

Pelo menos 15 mil pessoas compareceram à Marcha Para Jesus neste sábado, 13, em Rio Branco. O ato aconteceu no 2º Distrito da capital e teve um público abaixo do esperado, lamentou a apóstola Dayse Costa, da Igreja Renovada, que coordenou o evento.

Os cristãos saíram da Gameleira por volta das 15h30 e caminharam por mais de 1h30 pela Via Chico Mendes cantando músicas evangélicas e orando pela cidade. Dois trios elétricos agitaram o público presente com bandas gospel cantando ao vivo.

A apóstola Dayse Costa destacou que a igreja tem poder por meio da oração e do testemunho de influenciar na vida em sociedade. Ela também lembrou a importância de “honrar as autoridades constituídas por Deus”.

Como acontece todos os anos, o evento contou com a presença de vários políticos. Estavam presentes o prefeito de Rio Branco, Marcus Viana, o presidente da Assembléia Legislativa, Ney Amorim, o deputado federal Alan Rick e o deputado estadual Jonas Lima.

O evento teve encerramento com um ato profético no estacionamento da Arena da Floresta.

Igreja Batista do Bosque leva trio elétrico

e quatro mil pessoas à Marcha Para Jesus

A Igreja Batista do Bosque levou pelo menos quatro mil pessoas para a Marcha Para Jesus e confirmou, como faz todos os anos, sua parceria com o principal evento da igreja evangélica no Acre.

Para alegrar a festa cristã, a IBB disponibilizou um trio elétrico conduzido pelos ministros de louvor Karen e Michel, que cantaram louvores com o punidos nos mais variados ritmos, do pop ao axé gospel.

Gemil Júnior, ministro de louvor da Batista do Bosque, salientou a união de todos na Marcha Para Jesus, “um evento promovido para abençoar a cidade”, afirma.

“Aqui não é um show, mas um propósito de unir a igreja a favor das pessoas, do nosso estado. São muitos jovens aqui adorando a Deus, abençoado a cidade”destacou.