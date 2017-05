Denise Borges, mãe de estudante desaparecido Bruno Borges, busca conforto no Velho Testamento

Na véspera do Dia das Mães, a empresária Denise Borges, mãe do estudante desaparecido Bruno Borges, usou o versículo 15 do capítulo 20 do 2º livro bíblico de Crônicas, no Velho Testamento, para expressar seus sentimentos nesta data. O versículo diz “não temais, nem vos assusteis pois a peleja não é vossa mas de Deus”.

Havia uma guerra às portas do reino de Judá. Vários povos se juntaram e marchavam contra o rei Josafá, que teve medo e apelou a Deus, que durante um culto usou o jovem Jaaziel para afirmar ao líder dos judeus que não deveria ter medo da multidão que se encaminhava às suas terras, pedindo apenas que juntasse seu exército e fosse encontrar os invasores.

A ordem de Deus era que ficassem esperando, pois Ele lutaria por Josafá. E foi o que aconteceu. Os inimigos padeceram sem que Josafá tivesse de ir ao embate com eles.