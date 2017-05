Kailane Amorim é a Miss Acre-2017

James Pequeno - 13/05/2017 00:29:42

Em clima de suspense ─ até ao último momento da solenidade ─, os convidados que prestigiaram, nesta quinta-feira, 11 de maio, a cerimônia de coroação da Miss Acre-2017, realizada no saguão de festas do Villa Rio Branco Concept Hotel, conheceram de perto a bela Kailane Amorim, indicada para representar a beleza da mulher acreana.

A Miss Acre-2017, Kailane Amorim, empolgou a plateia não só pela beleza física, mas também pela sua disposição de se comunicar.

A Miss Acre-2017, Kailane Amorim, é natural do município de Brasileia, a 230 km da capital, Rio Branco. Tem 23 anos, 1,72m de altura e cursa o 5º período de Direito.

Sobre a indicação da Miss Acre-2017, Kailane Amorim, em desfavor do concurso de beleza tradicional ─ participação do público e torcidas ─, a coordenadora do Miss Acre Be Emotion, Meyre Manaus, destaca que, a despeito da inscrição de mais de uma dezenas de candidatas, o momento econômico dificultou a realização de uma festa com pompa. Agrega-se a esta decisão o fato de os concursos de beleza estarem mais exigentes ao estabelecer além da beleza, outras competências para as candidatas. Por isso, as coordenações nacional e estadual resolveram indicar uma das inscritas que apresentasse melhor qualificação e que se estabelecesse um nível menor de desigualdade com as outras concorrentes estaduais, nas diversas etapas do Miss Brasil Be Emotion-Universo.

Boa sorte, Miss Acre Be Emotion – 2017 Kailane Amorim! #MissAcreBeEMotion