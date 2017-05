Friale: “Tempo será quente e ventilado no Acre neste sábado”; Veja a previsão nos municípios

13/05/2017

Com o Tempo Aqui

Neste sábado, 13, no Acre, o tempo será quente, mas ventilado, com sol, nuvens e possibilidade de chuvas passageiras e pontuais. Em algumas áreas, pode chover forte, com trovoadas e leves ventanias.

A umidade do ar mínima, durante a tarde, varia, entre 50 e 65%, na maioria dos municípios.

Os ventos sopram, entre fracos e moderados, com rajadas, da direção noroeste e variações do norte e de oeste, deixando o dia ventilado.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 31 e 33ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, mínima, entre 21 e 23ºC e máxima, entre 31 e 33ºC;

– Assis Brasil, mínima, entre 20 e 22ºC, e máxima, entre 32 e 34ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri e Capixaba, mínima, entre 20 e 22ºC, e máxima, entre 32 e 34ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Porto Walter, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 32 e 34ºC;

– Marechal Thaumaturgo e Jordão, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 32 e 34ºC;

– Tarauacá, Feijó e Santa Rosa do Purus, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 32 e 34ºC;

– Acrelândia e Plácido de Castro, mínima, entre 21 e 23, e máxima, entre 31 e 33ºC.