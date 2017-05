Ex-presidente da Câmara Municipal de Rio Branco é multado pelo TCE por pagamento indevido de verba

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 13/05/2017 10:06:52

O Tribunal​ de Contas do Estado considerou irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Rio Branco, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2013, e multou o presidente da Casa, à época, ex-vereador Roger Correia de Oliveira (PSB). Ele terá que pagar o valor o R$ 3.570,00 aos cofres públicos.

O motivo é o pagamento indevido aos vereadores de verbas indenizatórias no valor de R$ 1.947.268, naquela legislatura.

Segundo o Acórdão N° 10.178/2017, publicado no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado, nesta quinta-feira, 11, o valor referente à multa deve ser recolhido aos cofres do Estado no prazo de 30 dias. A relatora do processo é a conselheira Naluh Gouveia.

Procurado, o ex-vereador Roger Correia, que também é professor, informou que tomou conhecimento da decisão do TCE depois de informado pela reportagem de ac24horas e disse que vai solicitar da Câmara Municipal informações sobre a notificação para se pronunciar.