Deputado federal Flaviano Melo participa da entrega de Arcas das Letras no interior do Acre

Da redação ac24horas - 13/05/2017 19:31:56

O deputado federal Flaviano Melo (PMDB) acompanhou, neste final de semana, a delegada no Acre da Secretaria Especial de Agricultura Familiar, Gleice Menezes, na entrega de pequenas bibliotecas em Porto Acre e Plácido de Castro. O projeto do Governo Federal, Arca das Letras, é uma iniciativa que visa atender escolas e associações com novos livros didáticos, paradidáticos e de entretenimento. A intenção é beneficiar crianças e jovens da zona rural e pequenos municípios com leituras relevantes que sirvam de complemento a grade curricular escolar.

Em Porto Acre, as Arcas das Letras foram entregues no Centro Comunitário da Vila do Incra e na Escola Jader Saraiva Machado na Vila do V. A diretora Roseane Lima, agradeceu a iniciativa e afirmou que os novos livros contribuirão para melhorar o desempenho dos alunos nas matérias de humanas. “Ele leem as obras e transformam em peças de teatros como complemento da atividade escolar,” disse ela.

A delegada da Secretaria Especial, Gleice, explicou que o objetivo é possibilitar a leitura para as comunidades mais distantes de difícil acesso. “Essas bibliotecas permitem o compartilhamento de leitura para as crianças, jovens e adultos. Os livros podem ser levados para casa e depois de lidos devolvidos para a associação ou a escola.” ressaltou.

Prefeito de Plácido de Castro agradece Flaviano Melo

Em Plácido de Castro a entrega da Arca das Letras aconteceu no CRAS do município. O prefeito Gedeon (PSDB) ressaltou a importância da iniciativa do Governo Federal e a ajuda que Flaviano Melo, como deputado federal, tem dado à sua gestão.

“A leitura desperta o gosto pelo conhecimento das nossas crianças. O deputado Flaviano Melo vem ajudando a prefeitura de Plácido de Castro desde o início da nossa gestão através de muitas ações importantes. Reconheço o empenho do seu Gabinete que não tem medido esforços para nos auxiliar a realizar o sonho de proporcionar uma vida melhor a todos os moradores de Plácido de Castro,” disse Gedeon.

Por sua vez, Flaviano aplaudiu a iniciativa do Governo Federal que beneficia as comunidades mais distantes do Acre. “Esse programa que o presidente Temer está implantando em todo o Brasil é para possibilitar o acesso à leitura a todos. Onde tem uma comunidade, uma escola, uma associação, a Secretaria de Agricultura Familiar, está levando essas Arcas. É um prazer participar da entrega desses livros que estimulam a leitura e a reflexão das pessoas em lugares tão distantes,” finalizou Flaviano.