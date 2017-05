Brendha se prepara para filmagens de “Mãe d´Água–a Lenda”

Da redação ac24horas - 13/05/2017 15:48:43

Aos 31 anos, a atriz acreana Brenda Hadad fará o papel de uma sereia no filme “Mae d´Água – A Lenda”. Ela disse à imprensa carioca (Brenda mora no Rio de Janeiro desde 2006) que está malhando seis vezes ao dia em preparação para o papel. As filmagens estão previstas para começar nesta segunda-feira, 15, no Pará.

O filme de Rivan Jatene com direção de Wagner Junior conta a história de uma guerreira que comete um crime fatal e precisa fugir. A personagem interpretada por Brendha acaba virando a rainha dos rios, passando a encantar todos os homens com sua beleza e voz para matá-los em seguida.