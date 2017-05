Acadêmicos de Engenharia Civil da FAAO visitam obras da ponte do Rio Madeira e Hidrelétrica em Rondônia

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 13/05/2017 13:37:59

Teoria e prática são essenciais em qualquer curso de nível superior e quase sempre resultam na formação de bons profissionais. Foi com esse objetivo que o curso de Engenharia Civil da FAAO promoveu um dia inteiro de visitas ao canteiro de obras da Ponte sobre o Rio Madeira, à Pedreira da Pedranorte, e à Usina Hidrelétrica de Santo Antônio em Porto Velho (RO).

-A partir de um estudo de caso e das aulas teóricas nas disciplinas de Materiais de Construção e Fenômenos de Transportes os alunos do 2 ano do curso de Engenharia Civil da FAAO puderam verificar e relatar suas conclusões in loco na Pedreira onde puderam vivenciar a rocha em seu estado natural até o produto final comercializado e fragmentado com suas diversas granulometrias-, diz o coordenador do curso, professor Clériston Teixeira.

Na visita ao canteiro de obras da ponte sobre o Rio Madeira, região do Abunã, os acadêmicos puderam observar e comprovar os conteúdos vistos em sala de aula referentes a concreto e aço pertencentes a disciplina Materiais de Construção . Já na Usina Hidrelétrica, os alunos verificaram cálculos de motores, bombas, turbinas , vertedores, comportas e os regimes de escoamento vistos na disciplina Fenômenos de Transportes, informa o professor.

Em Porto Velho, os estudantes também assistiram uma palestra do professor Bruno Ari, sobre pavimentação, da Universidade Federal de Rondônia.

Ponte sobre o Madeira

As obras da ponte do rio Madeira estão bastante avançadas. O acesso terá pouco mais de um quilômetro de extensão, largura de 14,5 metros, vão central de 170 metros, com uma altura de 19 metros em relação a lâmina d’água e custará após concluída R$ 128 milhões.

Os engenheiros responsáveis acreditam que a obra deve ser entregue em Julho de 2018, a depender das condições de trabalho e recursos financeiros. 140 homens trabalham no local.