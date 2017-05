Boate: Testemunhas começam a ser ouvidas em processo do caso Rafael Frota

João Renato Jácome - 12/05/2017 09:17:03

Começaram nesta sexta-feira, dia 12, as audiências para os depoimentos das testemunhas do caso Rafael Frota, jovem que foi morto por um policial federal que estava armado dentro de uma boate de Rio Branco. O caso ocorreu em julho de 2016 e repercutiu nacionalmente.

Nesse primeiro momento, apenas as testemunhas de defesa do policial federal Victor Campelo, de 23 anos, devem prestar depoimento ao Judiciário. Noutra data, a ser informada, serão ouvidas as demais testemunhas.

Os depoimentos devem ocorrer sempre na 2ª Vara do Tribunal do Juri, no Fórum Criminal de Rio Branco. Cerca de cinco pessoas vão prestar depoimento. Não foram divulgadas imagens da sala de audiência.