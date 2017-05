Se você não ouviu Despacito, não se preocupe…você vai ouvir o hit do verão

Charlene Carvalho - 12/05/2017 09:02:10

Encontrei casualmente com uma amiga na hora do almoço e enquanto aguardava, sentamos próximas uma da outra e ela me pergunta: menina, que é esse despacito que todo mundo tá falando? Minha pessoa com a cabeça de vento que é, e com o pensamento bem no estilo “Hello, man in my head”* retrucou: sei não. Vamos descobrir. Ela foi para Apple Music e eu pro Spotify. Não demorou e a voz de Luis Fonsi e Daddy Yankee reverberavam no ambiente. Olhei pra ela e disse: ah, isso aí eu conheço!

E conheço mesmo. Não sou fã de música chiclete. É muito, muito raro, ouvir rádio. Na maioria das vezes as músicas “famosinhas” me passam longe. A Shirlei Gusmão rir da minha pessoa desde 1990 e lá vai pedra por causa do meu constante “desconhecimento” da música da vez. Mas dessa vez eu sei, Rá!!! Sim, conheço despacito, meu bem!!!

Me despedi da amiga e segui adiante com despacito na cabeça e lembrando com gosto de reggaeton, música pop latina, colombiana (Maluma, Juanes) e por aí vai. Paixão que abracei com força ainda 1996, quando fui à Venezuela e ouvi Shakira pela primeira vez. Talvez por ser um ritmo cheio de ginga e sensualidade, rápido e que tem, porém, sua graça em ser despacito – algo do tipo devagarinho – sem pressa, pop, simples e bom de sentir, de bailar. Ótimo para ouvir sem deixar de lado o “man in my head”.

Portanto, se você não ouviu despacito, não se preocupe. Já, já vai ouvir. A coautora da música é uma panamenha de mãe brasileira, Erika Ender, que está preparando uma versão em português com algum cantor famoso brasileiro.

*”Hello, man in my head” é uma frase da série Sense8. A frase completa é: “Hello, woman in my head.” “Hello, man in my head.” Para entender melhor tem que assistir, obviamente.

Vi essa foto do Estúdio Adma Costa e Naldo Freitas e não resisti à legenda: “Que Deus me dê um marido que me olhe como a Luciana Angelim olha pro André Smaylle. E que eu possa olhar pra ele como o Smaylle olha pra Luciana! A legenda parece do brinca, mas o olhar apaixonado desses dois diz muito sobre esperar o amor verdadeiro, aquele que vem do coração e tem a benção de Deus. Que vocês sejam muito felizes, crianças!!!

LISTINHA

Estou cá preparando uma listinha de uns 10 bofe-escândalo que toda mulher deve(ria) seguir para alegrar o dia com beleza e sutileza no Instagram. Por questões meramente burocráticas, e para não ofender ninguém, esse top teen não terá rapazes do Acre. Porque nem todo mundo gosta dessas coisas. E se cito um gajo comprometido e a sua senhora não gosta? não quero confusão pro meu lado. Acho que a lista ficará pronta na próxima semana. Se tiverem sugestões, elas serão muito bem-vindas.



Rafaela Gadelha com a filha Jady Anute, mulheres bonitas e de bem com a vida. Jade é puro orgulho dos pais e avós. Nos deu grande alegria ao ser aprovada para uma vaga de Direito na Ufac. Vai seguir a tradição ufaquiana da família

BOTOX DAY

Uma tendência que faz grande sucesso lá fora, ganha versão acreana pelas mãos da Dra. Sabrina Ricciardi. É o Botox® Day, um “dia especial”. Por aqui tem versão especial durante toda a sexta-feira apenas para avaliação de tratamentos com Toxina Botulínica, em comemoração ao mês das Mães.

Interessou? Basta entrar em contato com o consultório por meio dos telefones (68)3223-6231 ou (68)99950-1070 (WhatsApp) para entender quais são as condições especiais e agendar um horário.

FECHOU

Fiquei triste ao saber, pelo Altino Machado, que o Tambaqui e Cia – Fast Food – do Mercado do Bosque fechou. O restaurante tinha pratos deliciosos. Saudáveis e de altíssimo padrão, sem custar um rim. Mas é difícil manter uma estrutura de aluguel e oito funcionários nessa crise. Tomara que o Luciano não desista. Sua cozinha é de primeira linha. Sentirei falta.



Deus nos presenteia com amizades preciosas. Não importa o tempo, o espaço, amizades assim estão sempre por perto. No dia de frio e de calor. Na alegria e na tristeza. Choram tuas dores, riem das tuas alegrias, se comprazem com tuas conquistas. Deus me deu algumas amigas assim. Uma delas é essa moça linda, na foto com o filho João Daniel: Pastora Karol Campelo. Amiga, obrigada por ser sal e luz, por não desistir das amigas e por estar sempre de braços abertos a nos acolher!

BUSÃO I

Andei de ônibus a maior parte da vida. Hoje, graças a Deus, tenho um carro. Andar de ônibus não é legal. Não mesmo. É necessidade de quem não tem outro meio de transporte. O serviço aqui é caro e ruim. Não só aqui. Na maior parte do Brasil, mas vamos falar de Rio Branco. É ruim. E caro.

BUSÃO II

Desde o início da semana tenho visto foto de vereadores andando de ônibus. Teve até release. Me ajude!!!

Acho legal que nossos vereadores entrem no busão para sentir de perto como o cidadão se sente, mas não precisa fazer propaganda do tipo “olha como sou legal! Deixei minha Hilux e fui trabalhar de ônibus!”

QUALIDADE

Dar uma voltinha de busão não resolve o problema. Muito menos fotEnha na rede social. Vamos esperar um bom debate sobre a experiência dos edis nos próximos dias. E que, de preferência, resultem em melhorias – de verdade – no serviço de transporte de Rio Branco.

FEEDBACK

Amo o feedback dos leitores. Muito bom saber que as pessoas leem o que escrevo. Esta semana recebi muitos comentários sobre a última coluna e a dica de Sense8. Algumas amigas já estão maratonando. Outros me disseram que se interessaram depois do que escrevi. Gracias, gracias, gracias…