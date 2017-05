Prefeitura de Rio Branco abre seleção para contratar 18 médicos

Da redação ac24horas - 12/05/2017 10:32:01

A Prefeitura de Rio Branco (PMRB) divulgou nesta sexta-feira (12) o edital de abertura de processo simplificado (análise curricular) para a contratação de 18 médicos clínico geral, com 5% reservados a portadores de necessidades Especiais. O processo será realizado em uma única etapa, com Análise de Curriculum Vitae de caráter classificatório e eliminatório.

A íntegra do edital está disponível no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), edição Nº 12.050, páginas 107-110. O salário Base é de R$ 1.776,34 para 40h semanais, mais uma gratificação R$ 4.500,00, totalizando R$ 6.276,34.

Os selecionados serão lotados nas Unidades Básicas de Saúde e a contratação será por um ano e podendo ser o contrato renovado por igual período. Mas também pode ser rescindido antes desse prazo por simples comunicação escrita com antecedência de 30 dias úteis.

Os candidatos aprovados serão convocados de acordo com as vagas oferecidas, podendo ser convocados, além do número de vagas, candidatos que tenham sido aprovados, conforme a necessidade do serviço.

O período de inscrição vai de 15 de maio a 09 de junho no horário das 8h00 às 14h00. As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas no Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco, localizado a Avenida Ceará nº 3.367 – Bairro Abrão Alab.