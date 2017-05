Polícia Civil prende 23 durante operação “Iter Criminis” no Acre

Da redação ac24horas - 12/05/2017 10:36:26

Durante a primeira fase da operação “Iter Criminis”, na manhã desta sexta-feira, 12, a Polícia Civil do Acre cumpriu 23 mandados de prisão, busca e apreensão com o objetivo de tirar de circulação pessoas responsáveis por crimes de homicídio, tentativas de homicídio, estupro, roubo, furto, posse ilegal de arma de fogo entre outros crimes. O nome da operação tem origem no Latim e significa, “Caminhos do Crime”.

O mais de 20 presos foram apresentados na delegacia de polícia da regional da Sobral, região da Baixada do Sol.

Foram presas pessoas com mandados de prisão em aberto e outras em flagrante, informou o delegado Karlesso Nespoli. São pessoas em conflito com a lei que vinham sendo investigadas e são suspeitas de integrarem facções criminosas.

