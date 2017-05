Corpo de Bombeiros realiza passagem de comando no interior

Da redação ac24horas - 12/05/2017 10:29:25

Nesta quinta-feira, 11, o Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) realizou a passagem de comando do 5º Batalhão de Educação Proteção e Combate ao Incêndio, em Epitaciolândia.

A solenidade que foi realizada de forma simples, porém emocionante, ocorreu na Câmara de Vereadores. O major Almir Vieira, que comandava o batalhão passa o posto para o tenente Maricélio Saturino.

De acordo com o comandante-geral do CBMAC, coronel Roney Cunha, foi uma honra trabalhar com esse profissional competente, digno e de caráter. “Major Almir serviu o CBMAC por mais de trinta, agora ele passa a ser da reserva remunerada. São militares desse porte que fazem com que a corporação se encha de orgulho e vontade de seguir o seu exemplo”, enalteceu.

Durante a passagem de comando, a polícia e o Corpo de Bombeiros da Bolívia estiveram presentes acompanhado o evento. Para o secretário de Segurança Pública, Emylson Farias, essa é uma demonstração de união entre as forças de Segurança do Brasil e da Bolívia. “Agradeço ao comandante que deixa seu posto e desejo toda sorte e sabedoria ao novo comandante”.

Emylson ressalta ainda que o 5º Batalhão do CBMAC está em um local estratégico, pois faz fronteira com a Bolívia. Essa corporação além de já ter salvo muitas vidas, auxiliou na criação do Corpo de Bombeiros do Departamento de Pando com cursos e até doação de equipamentos.