Agente penitenciário é preso em flagrante ao tentar entregar celulares a detentos em presídio

Da redação ac24horas - 12/05/2017 09:09:36

O agente penitenciário Josimar dos Santos Ferreira, de 43 anos, foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira, 12, ao tentar entregar celulares a presos na penitenciária Evaristo de Moraes, em Sena Madureira.

O agente já vinha sendo investigado por envolvimento com facções criminosas, informou a assessoria do Instituto de Administração Penitenciária. O flagrante foi feito pelos próprios colegas e com ele foram encontrados dois celulares e um carregador que teria sido arremessado por outra pessoa do lado de fora do presídio.

Em depoimento na delegacia de polícia de Sena Madureira, o agente justificou o delito alegando que estava sendo pressionado por membros de uma facção criminosa a entregar os celulares. Além de responder criminalmente, o agente também responderá a processos administrativos da instituição e deverá perder o cargo.