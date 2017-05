Acre tem apenas 5 das mais de 10 mil microgeração de energia

Da redação ac24horas - 12/05/2017 08:05:05

Em maio deste ano, o número de conexões de micro e minigeração de energia elétrica superou 10 mil instalações no Brasil. Essas unidaes representam a compensação de energia injetada nas redes em relação a energia consumida é a menor do País. O Acre tem o menor número dessas conexões no País: apenas cinco unidades consumidoras contam com geração distribuída. Os dados são da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Em nível de País, o número atual, dados registrados até 11/5, apresenta 10.385 micro e mini usinas que possuem potência instalada de 113.195,48 quilowatts (kW).

O quadro mostra as conexões desse modelo nos Estados: