Secretário Gemil Júnior quer convocar todos os aprovados em concursos da Saúde

João Renato Jácome - 11/05/2017 09:04:35

Uma notícia que pode agradar os candidatos listados em concursos da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre): o secretário Gemil Júnior está trabalhando para que todos os aprovados em certames da instituição sejam convocados. A informação foi dada após a posse de novos 113 trabalhadores que atuarão em Rio Branco.

A intenção do gestor estadual já está sendo estudada junto à Secretaria da Gestão Administrativa (SGA) e Gabinete do Governador. Segundo o secretário, as novas chamadas de aprovados também vão contemplar os municípios do interior, o que será uma grande ajuda às unidades de saúde.

“Essa convocação que fizemos foi para a Capital, mas temos também uma prioridade para o Alto Acre. Já levantei a demanda de cada cidade, e certamente o governo está trabalhando. Essas chamadas que queremos fazer vão ajudar e muito as unidades de saúde, no fluxo dos atendimentos e na qualidade dos serviços”, explica.

Gemil Júnior também destacou o empenho do Governo do Acre para manter em dia os serviços ofertados pela pasta, em Rio Branco, e municípios. “Nós temos um olhar sensível à saúde. O governador Tião Viana tem uma história com isso. É um compromisso manter e melhorar a cada dia mais a Saúde. Mas, reitero, tudo precisa ser feito com responsabilidade”, completa.

Reposição de servidores

Em fevereiro, o Ministério Público Estadual (MP/AC) apresentou determinação ao Estado do Acre encaminhando pela demissão de 277 trabalhadores irregulares da Sesacre. Dos demitidos, informou o secretário Gemil Júnior, o número de convocações já é maior. “Com as convocações de agora, ultrapassamos esse número. Tenho um empenho firme nisso!”, finaliza.