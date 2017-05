Rio Branco FC contrata treinador rebaixado em Santa Catarina

Jairo Barbosa - 11/05/2017 10:54:22

As vésperas de disputar a decisão do estadual 2017, a diretoria do Rio Branco FC, anunciou o nome do novo treinador que vai comandar a equipe no brasileiro da série D. Enquanto equipes buscam treinadores com exito na carreira, a diretoria estrelada confirmou o nome de Renê Marques, que foi rebaixado á segunda divisão do campeonato catarinense comandando o Almirante Barroso.O técnico chega á capital do Acre até o próximo sábado e deve assistir a partida do novo time contra o Atlético.