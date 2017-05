“Não tenho parceria com o prefeito Marcus Alexandre”, diz vereador do PSDB desfazendo boatos

Luciano Tavares, da redação ac24horas 11/05/2017 11:56:06

O vereador Célio Gadelha (PSDB) desconfia de fogo amigo na oposição. Nesta quinta-feira, 11, ele usou a tribuna da Câmara de Vereadores para dizer que é vítima de fofoca sobre seu posicionamento político na Casa. Em discurso carregado de indiretas, o tucano lamentou boatos de que ele estaria em “parceria” com o prefeito Marcus Alexandre Viana.

“Não tenho parceria nenhuma com o prefeito. Minha parceria é com o povo. Não tenho parceria com o prefeito Marcus Alexandre. Fiquei muito chateado de onde saiu isso”, desabafou.

Após o proferir o desabafo, o vereador ganhou afagos dos colegas.O vereador Clezio Moreira, correligionário de Célio Gadelha, disse que o posicionamento de seu colega é coerente. “Eu não sou contra o prefeito. Mas sendo o projeto a favor da população, eu voto a favor”, disse.

Lene Petecão, do PSD, afirmou desconhecer qualquer informação a respeito. “É lamentável se o senhor tiver se sentindo assim. Eu desconheço, sinceramente, dentro da oposição… A gente nunca atribuiu isso ao senhor.”

“O senhor tem sido fiel à oposição. Quero lhe parabenizar em relação a essa fala”, destacou Roberto Duarte, do PMDB.

Até a base do prefeito parabenizou Gadelha. “Muito me estranha isso. Seus posicionamentos estão claros como vereador de oposição. O senhor não merece esse tipo de comentário”, disse Mamed Dankar, do PT.

“Tenho o maior respeito pelo senhor nessa Casa por uma postura de responsabilidade”, completou o líder do PT na Câmara, Rodrigo Forneck.