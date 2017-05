Licenciatura Indígena da Ufac ganha nota máxima do MEC

Da redação ac24horas - 11/05/2017 10:14:18

O curso de Licenciatura Indígena do campus da Ufac de Cruzeiro do Sul obteve nota 5 em avaliação do Ministerio da Educação –o conceito máximo obtido por um curso universitário. Em alguns dias, o campus receberá 50 novos estudantes de Educação Indígena. “Já chegam com a segurança do conceito máximo da avaliação para o curso, uma felicidade para a Ufac”, disse Aline Nicolli, pró-reitora de Graduação da Ufac. A nota foi anunciada dia 5 de maio.