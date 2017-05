Estado bancou viagem de Sebastião a Curitiba para apoiar Lula, confirma assessoria

Régis Paiva - regispaivajor@gmail.com 11/05/2017 21:03:32

Desde a manhã de quarta-feira (10). o Estado do Acre se pergunta quem pagou a viagem do governador Sebastião Viana, que apareceu em fotos ao lado do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva na capital paranaense, Curitiba. Segundo a Assessoria de Comunicação do Governo (Assecom), tudo foi pago pelo Estado e referendado por uma viagem inicialmente para Brasília.

Tão logo as publicações da imprensa acreana davam conta de que algumas autoridades , dentre elas o governador Sebastião, o irmão dele, Jorge e um deputado federal do mesmo partido, estavam à caminho da Curitiba, começaram os questionamentos sobre a viagem.

A equipe do ac24horas enviou um pedido de informações para a Assecom, solicitando o detalhamento dos motivos e quem teria pago pelas passagens. Apesar de ser solicitada a resposta para o mesmo dia 10, a resposta aos questionamentos somente chegou após o terceiro adiamento concedido, ou seja, às 17h30 desta quinta-feira (11).

Veja o texto enviado pela Assecom:

Pergunta: Qual foi o ato de transmissão de cargo para a vice-governadora:

Resposta: Isso é automático. Quando o governador se ausenta, naturalmente a vive-governadora fica em exercício.

P: Quantas e quais são as pessoas que acompanharam oficialmente o governador nesta viagem;

R: O governador foi sozinho.

P: Que tipo de transporte (voo de carreira ou fretado) foi utilizado pelo governador;

R: O governador foi em voo comercial para Brasília no dia 9. De lá, foi para Curitiba também em voo comercial.

P: Quem bancou as passagens?

R: O governador quando viaja em agenda de trabalho, é papel do estado assegurar o deslocamento.

P: Foram concedidas diárias ao governador e demais servidores que o acompanharam? Em caso positivo, qual a justificativa?

R: Sim. Para a agenda de Brasília.