Claro é a operadora preferida dos acreanos, informa Anatel

Da redação ac24horas - 11/05/2017 08:08:10

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou recentemente uma pesquisa de opinião realizada com mais de 150 mil pessoas, buscando saber qual o nível de satisfação dos usuários com suas operadoras. Entre os serviços analisados pela agência, estão as atividades realizadas pelo pré e o pós-pago de cada provedora.

No Acre, a operadora que melhor pontuação obteve foi a Claro com seus planos pré e pós pago. País afora a situação é diversa, mas a Oi não foi lembrada em nenhum Estado pesquisado.

Saiba quais operadoras são mais aceitas nos Estados:

Acre (AC): Claro – pré e pós

Alagoas (AL): Vivo – pré e pós / Claro – pós

Amapá (AP): Claro – pré / Tim- pós

Amazonas (AM): Claro – pré e pós

Bahia (BA): Tim – pré / Vivo – pré e pós

Ceará (CE): Vivo – pré e pós

Distrito Federal (DF): Vivo – pré e pós

Espírito Santo (ES): Claro – pré e pós / Tim – pós

Goiás (GO): Algar – pré / Tim – pós

Maranhão (MA): Vivo – pré e pós

Mato Grosso (MT): Tim- pré e pós

Mato Grosso do Sul (MS): Oi – pré / Tim, Claro, Vivo – pós

Minas Gerais (MG): Algar – pré /Vivo – pré e pós

Pará (PA): Claro – pré e pós /Vivo – pós

Paraíba (PB): Vivo – pré e pós

Paraná (PR): Sercomtel – pré /Vivo – pós

Pernambuco (PE): Vivo- pré e pós

Piauí (PI): Vivo – pré e pós

Rio de Janeiro (RJ): Tim – pré e pós /Vivo – pré e pós

Rio Grande do Norte (RN): Vivo – pré e pós

Rio Grande do Sul (RS): Vivo – pré e pós/ Tim – pós

Rondônia (RO): Vivo – pré e pós

Roraima (RR): Claro – pré / Vivo – pós

Santa Catarina (SC): Vivo – pré e pós

São Paulo (SP): Algar – pré / Porto Seguro – pós

Sergipe (SE): Tim – pré / Claro – pós

Tocantins (TO): Vivo – pré e pós