Articulação garante atendimentos especializados no Dom Bosco

João Renato Jácome - 11/05/2017 10:21:32



Uma articulação do deputado estadual Daniel Zen (PT), junto às secretarias de Saúde e Educação, garantiu que três novos servidores especialistas nas áreas de Fonoaudiologia, Psicologia e Fisioterapia possam atuar junto à escola Dom Bosco, que recebe alunos portadores de necessidades especiais.

As atividades da escola alcançam diretamente um total de 246 estudantes através do Centro de Atendimento Educacional Especializado. O trabalho da instituição vai além dos muros da escola, e atinge também os que estão nas salas de ensino regular. Para o deputado, esse é um “reforço” no trabalho já realizado.

“O objetivo aqui é chegarmos a um entendimento definitivo sobre o uso compartilhado do espaço físico. Defendemos que é interessante manter esse atendimento integrado. Existe hoje um recurso que vai permitir a ampliação desse espaço. A ideia é fundamentalmente pensar no conforto e na comodidade do usuário”, explica Zen.

Segundo o secretário de Saúde do Acre, Gemil Júnior, já existia um trabalho firme do governo em colaborar com as ações do Dom Bosco, e esses serviços vão ser fortalecidos ainda mais com a chegada de nossos profissionais concursados. Eles tomaram posse no início da semana, juntamente com outros 110 trabalhadores efetivos do estado.

“O foco dessa parceria é principalmente nas áreas de fisioterapia e reabilitação, um trabalho contínuo ali na escola Dom Bosco. Esse é um compromisso de governo que foi firmado junto com os pais, com a comunidade escolar. É uma ação conjunta que visa melhorar ainda mais esse tipo de serviço”, pontua.