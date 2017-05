Após reajuste nas passagens, vereadores tentam demonstrar a população que estão testando a qualidade do transporte

É como ansiedade das pessoas por conhecer coisas novas. Quem não gostaria de andar numa Ferrari ou ir ao Rio de Janeiro visitar a estátua do Cristo Redentor e ainda ver uma partida de futebol no Maracanã?? São sonhos que a maioria dos acreanos têm e isso é nada mais o que normal. Agora fazer uma baita propaganda por andar de ônibus, é, no mínimo querer brincar com a inteligência dos eleitores da capital.

Mas como tem coisas que só acontecem no Acre e a moda “andar de ônibus” viralizou na Câmara de Vereadores de Rio Branco. Depois que o vereador Railson Correia (PTN) resolveu, na terça-feira passada, sair de sua casa, no bairro da Sobral, de ônibus, até seu local de trabalho, na Câmara Municipal, outros vereadores resolveram usar o transporte coletivo.

Railson ganhou as companhias, hoje, de Lene Petecão (PSD) e Rodrigo Forneck (PT). O trio saiu da Cidade do Povo de ônibus até a Casa. No veículo, eles conversaram com os passageiros e a reclamação, como sempre, foi a superlotação e a demora.

Ontem, Roberto Duarte, do PMDB, acompanhou Railson Correia. Eles saíram de ônibus do Tancredo Neves, região alta da cidade, à Câmara Municipal.

“Hoje foi o terceiro dia, né, e tive a grata satisfação de ter a companhia de outros vereadores. Não tem nada de querer se aparecer”.

Mas o interessante de tudo isso, é que eles não fizeram o relatório sobre a qualidade dos transportes públicos, como horário, lotação, qualidade dos veículos e das vias por onde eles circulam e nem relatam o que fizeram nas viagens especiais nos ônibus. Será que eles conversaram com as pessoas para saber o nível de satisfação delas com os serviços disponíveis na capital do Acre? Será que durante toda a vida nenhum desses representantes do povo andou de ônibus?