Trabalhadores dos Correios decidem suspender greve

Da redação ac24horas - 10/05/2017 06:56:29

Os trabalhadores dos Correios no Acre decidiram em assembleia geral realizada nesta terça-feira (09/05) suspender a greve e voltar imediatamente aos postos de trabalho. O ato foi convocado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Empresa de Correios e Telégrafos do Acre (Sintect-AC) que lidera o movimento desde o dia 27 de abril.

De acordo com o presidente do Sintect/AC, Edson Pinheiro, a categoria solicitou junto a assessoria jurídica um mandado de segurança para impedir também que a empresa desconte dos dias parados.

“Defendemos melhores condições de trabalho e continuamos a manter algumas reivindicações que ainda não se encerraram. Continuaremos lutando pela prestação de serviços de Correios com qualidade para a população, assim como, o bem-estar dos trabalhadores na jornada laboral”, ressalta Edson.

A direção dos Correios informou que vai descontar os dias parados dos trabalhadores no Acre, Santa Catarina e Santa Maria (RS). “Vamos lutar na Justiça para que o desconto não ocorra e que os trabalhadores possam compensar os dias parados da mesma forma que vai ocorrer em outros Estados”, detalhou o presidente.

Ainda, de acordo com o presidente do Sintect/AC, o movimento contou com a adesão de grande parte de toda a categoria em todo o Estado. “Pudemos sentir a força da categoria. Com a mobilização, o trabalhador sai fortalecido”, concluiu Edson.