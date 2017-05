Senado aprova em 1º turno PEC que torna estupro imprescritível

Da redação ac24horas - 10/05/2017 07:27:20

Por 66 votos a PEC que torna o estupro crime imprescritível foi aprovada nesta terça-feira, 9, em primeiro turno no Senado. “Aproveito para parabenizar o senador Jorge Viana pela iniciativa da matéria”, disse o presidente do Senado, Eunício Bueno. Jorge Viana é o autor da PEC. Em 2015, o Brasil registrou 45 mil estupros, crime que pela lei ainda vigente prescreve em 20 anos.

A PEC ainda precisa ser aprovada em 2º turno no Senado e ser apreciada pela Câmara dos Deputados. “Ficar indiferente a um sofrimento, a uma injustiça, é algo muito grave. Acho que o Senado Federal hoje — e me orgulha estar senador, ser senador, representar o povo do Acre, homens e mulheres — está tomando uma atitude que faz com que nós, senadores e senadoras, possamos dizer que o Senado não está indiferente ao crime do estupro”, comemorou o acreano.