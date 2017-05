“Raimundão” é morto a tiros na baixada da Sobral, em Rio Branco

Da redação ac24horas - 10/05/2017 22:46:23

Um homicídio foi registrado na tarde desta quarta-feira (10), na Rua Liberdade localizada no bairro Sobral, em Rio Branco. A vítima foi identificada como Raimundo Nonato da Costa, de 41 anos, e foi alvejado com dois tiros na cabeça.

De acordo com informações de testemunhas, Raimundo estava na frente de sua residência quando dois jovens passaram em uma bicicleta e efetuaram os disparos, fugindo logo em seguida. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), chegou a ser acionada, mas, o homem não resistiu e morreu no local.

A Polícia Militar esteve presente até a chegada da perícia e informou que a vítima tinha passagens e já havia sido alvo de outras tentativas contra a vida. O caso deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção a Pessoa (DEHPP). Ninguém chegou a ser preso.