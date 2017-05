Prefeitura de Feijó abre processo seletivo para contratar oito profissionais de nível superior

Da redação ac24horas - 10/05/2017 10:17:57

A Prefeitura do município de Feijó divulgou nesta quarta-feira (10) a abertura de um processo seletivo simplificado para contratação de oito profissionais de nível superior, com mais oito currículos selecionados como cadastro de reserva. Os contratos vão ser por tempo determinado e se destinam ao núcleo de apoio à saúde da família. Os salários variam de R$ 1,5 mil para assistente social e R$ 3 mil para fonoaudiólogo.

As inscrições serão realizadas no período de 11 a 19 de maio na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Trav. João Ambrósio Taveira, S/N, Bairro Cidade Nova, no horário de 07h00min as 14h00min.

A inscrição deverá ser efetuada por meio de entrega da ficha de inscrição disponível no edital e com o currículo padronizado juntamente com a respectiva documentação comprobatória. A taxa será única no valor de R$ 50,00.

O processo seletivo simplificado será realizado mediante três etapas: análise documental (eliminatório); Análise Curricular e Títulos (classificatório) e; Entrevista (eliminatório).

As vagas são para: Assistente Social (1, R$ 1.500,00); Educador Físico (2, R$ 1.706,71); Fisioterapeuta (2, R$ 1.800,00; Fonoaudiólogo (1, R$ 3.000,00); Nutricionista (1, R$ 2.500,00) Psicólogo (1, R$ 2.500,00).