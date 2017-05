Pré-concurso do Corpo de Bombeiros terá inscrições abertas a partir do dia 29

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 10/05/2017 13:25:18

O pré-concurso solidário para o concurso público do Corpo de Bombeiros, que tem como objetivo atender a população de baixa renda, promovido na Baixada da Sobral terá as inscrições abertas a partir do dia 29 de maio.

O anuncio foi feito pelo idealizador da iniciativa, o deputado Raimundinho da Saúde (PTN), na manhã desta quarta-feira (10). Esta e a segunda etapa do projeto que atende jovens e adultos que não podem pagar um pré-concurso convencional.

O parlamentar destaca diz que foi sucesso total o pré-concurso solidário para os concursos das policiais militar e civil. “Nós iremos abrir as matrículas a partir do dia 29. Os interessados podem procurar nosso escritório de trabalho”, diz Raimundinho.