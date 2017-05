Pesquisa revela que comércio aposta nas vendas do Dia das Mães

Da redação ac24horas - 10/05/2017 07:25:25

Para o varejo, o Dia das Mães é a grande aposta para buscar bons resultados no primeiro semestre de cada ano. Uma pesquisa realizada revela que (97,2%) dos acreanos pretende presentear na data que se aproxima. O levantamento aponta também a expectativa do comerciante, que acredita num crescimento de pelo menos (20%) nas vendas, comparado ao ano passado, confirmando assim que a data é a segunda mais importante para o comércio, perdendo apenas para o Natal.

O levantamento ouviu 290 pessoas, na faixa etária de 26 a 35 anos, entre 2 a 8 de maio. Destes, (52,8%) mulheres e (47,2%) homens. Estimulados para saber quanto pretendem gastar no Dia das Mães, (26,9%) das pessoas disseram que vão investir até R$ 200 reais no presente; (24,5%) deve gastar ao menos R$ 150 reais; (25,2%) pretende gastar até R$ 100 reais; (15,2%) deve gastar até R$ 50 reais; e o menor percentual apresentado, (8,3%) tem pretensão de gastar mais de R$ 200 reais na compra do presente.

Os segmentos mais citados pelos entrevistados foram: telefonia (27,6%), vestuário (16,9%), calçados (17,9%), cosméticos (15,5%), cama, mesa e banho (14,1%), móveis, áudio e vídeo, ótica, cosméticos, perfumaria, calçados, entre outros.

Sobre as formas de pagamento, a maioria (57,7%) pretende realizar a compra com dinheiro em espécie. Já (24,8%) deve comprar com cartão de débito e os outros (17,6%) pretendem usar o cartão de crédito.

A necessidade de economizar é a razão mais mencionada por aqueles que pretendem gastar menos no Dia das Mães. Questionados sobre qual ação do comércio mais atrai, (48,6%) respondeu que corre atrás das promoções, (31,7%) sai pesquisando menores preços, (12,8%) preza pelo atendimento e os demais tem preferência pelas formas de compras facilitadas.

Neste mesmo período, foram ouvidos 50 empresário-lojistas, dos mais variados segmentos, e (58,7%) deles acredita num crescimento, mesmo diante do momento delicado em que a economia se encontra.

Para os empresários, o acreano não vai deixar de comprar, assim, consequentemente 2017 vai superar o ano anterior. O problema é que, como sempre, a falta de planejamento continua sendo uma característica forte dos brasileiros – e dos acreanos, que costumam deixar tudo para a última hora, às vésperas da data.