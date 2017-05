Pedro Longo e Marcus Viana estabelecem parceria para melhorias no trânsito de Rio Branco

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 10/05/2017 11:39:46

A partir de junho as vias de Rio Branco sofrerão pelos menos 20 intervenções para melhoria no trânsito de veículos e pedestres. O convênio para continuidade do Programa de Readequação da Malha Viária de Rio Branco (REVI) foi assinado na manhã desta terça-feira, 10, entre o prefeito Marcus Viana e o diretor-presidente do Detran, Pedro Longo, na sede do Departamento Estadual de Trânsito, na avenida Ceará. O investimento é na ordem de R$ 640 mil, sendo 60% de recursos do órgão de trânsito e 40% da prefeitura.

O prefeito de Rio Branco destacou a parceria com o Detran e acrescentou a necessidade do investimento no trânsito ao lembrar que a frota de veículos na capital teve significativo crescimento nos últimos anos.

“Os investimentos são essenciais para manter a fluidez no trânsito da capital, que vem crescendo muito. E essa parceria nos permite agora intervenções em ruas, avenidas, sinalizações, calçadas e faixas de pedestres.”

Pedro Longo pediu às prefeituras, especialmente a de Cruzeiro do Sul, que avancem no processo de municipalização do trânsito. O diretor-presidente do Detran afirmou que essa é a primeira de outras séries de parcerias que serão feitas com a prefeitura.

“Os estudos foram conjuntos, mas a execução será da prefeitura de Rio Branco e esse é um dos muitos convênios que a gente vai estabelecer para melhoria no trânsito.”

Pelo convênio serão instaladas mais de mil placas de sinalização e construídas faixas elevadas na avenida Ceará, na frente do Araújo Mix, local de grande fluxo; na frente do Hospital das Clínicas, na região da Sobral e serão implantados sistemas binários em alguns bairros, que consiste em transformar vias paralelas de mão dupla em ruas com um único sentido.