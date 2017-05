Falta até material de curativo nos postos de saúde de Mâncio Lima, denunciam moradores

Archibaldo Antunes 10/05/2017 15:21:35 Corresponde no Vale do Juruá

Usuários do sistema de saúde do município de Mâncio Lima (a 43 quilômetros de Cruzeiro do Sul) denunciam a carência de medicamentos e insumos básicos nos postos de saúde da cidade. Segundo os reclamantes, falta até material para realização de simples curativos.

A secretária municipal de Saúde de Mâncio Lima, Irlene Bandeira, nega a denúncia. Em entrevista ao programa Bom Dia Juruá desta quarta-feira, 10, ela atribuiu as reclamações aos usuários que quererem levar para casa os acessórios necessários ao tratamento de machucados.

“O que temos é suficiente apenas para uso nos postos”, disse ela.

Isso significa que os pacientes que necessitam de tratamento diário são obrigados a se deslocar até a unidade de saúde mais próxima.

A falta de médicos é outra queixa dos manciolimenses. Irlene Bandeira afirma que o município, administrado pelo petista Isaac Lima, tem recebido apoio do governo estadual e até da Marinha para suprir a falta de profissionais de saúde.

Ela também garantiu que a prefeitura já licitou a compra de insumos e medicamentos para os postos.