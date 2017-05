Em Curitiba para ato a favor de Lula, Sebastião, Jorge Viana e Léo de Brito posam ao lado de Dilma Rousseff

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 10/05/2017 10:07:53

Os petistas Sebastião Viana, Léo de Brito e Jorge Viana estão em Curitiba e participam nesta quarta-feira, 10, da manifestação a favor de Lula, na praça Santos Andrade, centro da capital paranaense, organizada pela Frente Brasil Popular. O trio posou para foto ao lado da ex-presidente Dilma, que também comparece ao ato.

O ex-presidente Lula presta depoimento ao juiz Sérgio Moro, na sede da 13ª da Justiça Federal no Paraná, nesta quarta. O petista será interrogado pelo processo em que foi acusado pelo MPF (Ministério Público Federal) do Paraná de receber como parte do pagamento de propinas pela OAS – em troca de três contratos da empreiteira com a Petrobras – um triplex no edifício Solaris, no Guarujá, no ano de 2009. Lula nega a posse e mesmo qualquer pedido sobre o imóvel. O processo está na fase de instrução.

O governador Sebastião Viana, o senador Jorge Viana e o deputado federal Léo de Brito permanecem o dia todo em Curitiba.