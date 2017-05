Confirmados os shows de Bruno e Marrone, Wesley Safadão e Solange Almeida na Expoacre 2017

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 10/05/2017 07:07:32

A Expoacre 2017, a maior e mais importante feira de negócios do estado, acontece entre os dias 22 e 30 de julho, em Rio Branco, no Parque de Exposições Marechal Castelo Branco e já tem suas atrações musicais garantidas: dia 26 de julho, Wesley Safadão; dia 28, Solange Almeida, ex-vocalista do Aviões do Forró; e Bruno e Marrone, no dia 30, enceramento do evento.

Já a tradicional Cavalgada acontece no dia 23, domingo, um dia após a abertura da feira.

Como ocorre anualmente, o Ministério Público Estadual, a Secretaria de Turismo e os responsáveis pelas comitivas devem se reunir para estabelecer regras para a cavalgada.