Com 0,7% das inscrições, AC é um dos 3 com menor adesão ao Enem

Da redação ac24horas - 10/05/2017 07:48:04

O Acre teve 9.328 inscrições no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) até às 19h desta terça-feira, 10. O número representa 0,7% do total até aquele horário – 1.327.738 registros no Brasi –e só é melhor que as inscrições do Amapá (0,6% do total) e Roraima ( 0,3%).

Veja as adesões ao Enem 2017 nos Estados:

· Acre: 9.328 (0,7%)

· Alagoas: 21.649 (1,6%)

· Amazonas: 32.052 (2,4%)

· Amapá: 7.987 (0,6%)

· Bahia: 97.909 (7,4%)

· Ceará: 83.466 (6,3%)

· Distrito Federal: 29.991 (2,3%)

· Espírito Santo: 28.596 (2,2%)

· Goiás: 46.041 (3,5%)

· Maranhão: 40.893 (3,1%)

· Minas Gerais: 134.148 (10,1%)

· Mato Grosso do Sul: 17.560 (1,3%)

· Mato Grosso: 27.224 (2,1%)

· Pará: 54.290 (4,1%)

· Paraíba: 35.346 (2,7%)

· Pernambuco: 81.941 (6,2%)

· Piauí: 22.067 (1,7%)

· Paraná: 53.403 (4,0%)

· Rio de Janeiro: 108.088 (8,1%)

· Rio Grande do Norte: 30.132 (2,3%)

· Rondônia: 14.884 (1,1%)

· Roraima: 3.909 (0,3%)

· Rio Grande do Sul: 62.512 (4,7%)

· Santa Catarina: 25.013 (1,9%)

· Sergipe: 18.738 (1,4%)

· São Paulo: 229.673 (17,3%)

· Tocantins: 10.898 (0,8%)

· Total: 1.327.738 (100,0%)