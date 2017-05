Agência Nacional de Aviação aprova projeto de voos internacionais entre Rio Branco, La Paz e Cuzco

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 10/05/2017 07:01:03

A rota aérea integrando Rio Branco, La Paz, na Bolívia, e Cuzco, no Peru, foi aprovada pela Agência Nacional de Aviação Civil. O projeto é da empresa aérea boliviana Amaszonas, conforme informou o governador Sebastião Viana e parece estar muito próximo de se concretizar.

O assunto foi tema de uma reunião nesta terça-feira, em Brasília, com o presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), José Ricardo Botelho, Sebastião Viana e o assessor do governo do Acre na Capital Federal, Armando Melo.

Viana lembrou que “a área internacional de desembarque do aeroporto de Rio Branco já está pronta e em cerca de dois meses toda a obra do aeroporto já estará finalizada”. Ele se mostrou confiante na possibilidade de o Acre ser incluído na rota Internacional com os dois países vizinhos, o Peru e a Bolívia.

Cinco anos atrás, a Star Peru fazia a rota Rio Branco/Cuzco/Lima, porém devido a pouca procura a empresa aérea peruana teve que encerrar as operações para o estado.